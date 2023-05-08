Memleket Partisi Antalya milletvekili adayı Şefika Aygüneş, adaylıktan çekildiğini ve partiden istifa ettiğini duyurdu. Gelişme sonrası Şefika Aygüneş kimdir? Şefika Aygüneş adaylıktan çekildi m, istif eti mi gibi konular araştırıldı.

Antalya'da Memleket Partisi'nden 28'inci dönem 8'inci sıra milletvekili adayı olan Şefika Aygüneş, adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Şefika Aygüneş kimdir? Şefika Aygüneş adaylıktan çekildi m, istif eti mi?

ŞEFİKA AYGÜNEŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

14 Mayıs Pazar günü yapılacak 2023 Türkiye genel seçimlerinde Antalya'da Memleket Partisi'nden 28'inci dönem 8'inci sıra milletvekili adayı olan Şefika Aygüneş, adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek istifa metnini sosyal medya hesabından paylaşan Aygüneş, şunları söyledi: "İdealist duygular içerisinde siyasete atıldığım gün henüz 26 yaşındaydım. Gerek aile içi şiddetin önlenmesi gerekse de çocuklarımızı ilgilendiren hukuki sorunlar üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmek ve sesimi duyurabilmek amacıyla girmiş olduğum siyasette yılmadan parti içi mücadeleme devam ettim. Fakat gelinen noktada ülkemizin geleceği, vatandaşlarımızın huzuru hususunda ciddi endişeler içerisine düşmüş bulunmaktayım. Erzurum mitinginde yaşananlar göstermektedir ki; bu iktidar ilk turda değişmelidir. Elinde Türk bayrağı olan kadınımızın ve çocuğumuzun yüzünden kanlar akan fotoğrafı, siyasete girme nedenim ile içinde bulunduğum noktayı sorgulatmış bulunmaktadır. 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kurucusu olduğum Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı yaptığım Memleket Partisi'nden istifa etme gereği duyuyor. Antalya Milletvekili adaylığımdan çekiliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır."

ŞEFİKA AYGÜNEŞ KİMDİR?

UZMANLIK ALANLARI

Aile Hukuku

İş Hukuku

Ticaret Hukuku

Tazminat Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Ceza Hukuku

İdare Hukuku

EĞİTİM

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Antalya Bilim Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Isparta doğumlu olan Avukat Şefika AYGÜNEŞ, Hukuk eğitimini Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Orta düzeyde ingilizce bilmektedir.

Ankara barosuna kayıtlı olarak staj yapmış ve 2018 yılında avukatlık stajını tamamlamıştır. Avukatlık stajının ardından Antalya Barosuna kaydolarak 2019 yılından bu yana avukatlık mesleğini icra etmektedir. 2020 yılında Antalya Bilim Üniversitesinde Özel Hukuk Anabilim dalında tezli yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Özel hukuk uzmanlık eğitiminin yanı sıra Aile Hukuku ve Miras Hukuku alanlarında bilirkişilik eğitim sertifikaları bulunmaktadır. Aynı zamanda temel arabuluculuk eğitimini tamamlamış olup bu alanda sertifika sahibidir.

Bunların yanı sıra Cmk ve Adli Yardım sertifikalarını almış olup Antalya Barosunda bu alanlarda hizmet vermiştir.

Baroların ve avukatların Avrupa İnsan Hakları standartları konusunda kapasitesinin güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında gerçekleştirilen insan hakları ihlallerini izlenmesi ve raporlanması konulufarkındalık arttırma toplantılarınakatılmıştır. Antalya barosu kadın hakları ve çocuk hakları komisyonlarına üyedir.