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Seferovic yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Seferovic neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?

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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken özellikle Seferovic merak konusu oldu. Seferovic hakkında Alanya Galatasaray maçı Seferovic neden yok, yedek mi, kadroda yok mu ve Seferovic yok mu gibi konular araştırıldı.

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Seferovic yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Seferovic neden yok, yedek mi, kadroda yok mu gibi konular Alanyaspor Galatasaray maçı ile ilgili olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Seferovic yok mu?

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Seferovic yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Seferovic neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor : Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, Hassan

Galatasaray : Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis

Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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