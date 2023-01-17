Seferovic yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Seferovic neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken özellikle Seferovic merak konusu oldu. Seferovic hakkında Alanya Galatasaray maçı Seferovic neden yok, yedek mi, kadroda yok mu ve Seferovic yok mu gibi konular araştırıldı.