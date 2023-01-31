Galatasaray, santrfor oyuncusu Haris Seferovic'i İspanyol temsilcisi Celta Vigo'ya gönderdi. Gelişme sonrası Seferovic hangi takıma gitti? Seferovic nerede merak edildi.

Dün Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray, giden oyuncular konusunda hareketli saatler yaşıyor. Kış transfer penceresi bugün itibarıyla kapanacak İspanya'dan Celta Vigo, Galatasaray ile kontağa geçti. Peki, Seferovic hangi takıma gitti? Seferovic nerede?

SEFEROVİC HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Celta Vigo Haris Seferovic için teklifte bulundu. Galatasaray Kasımpaşa ile anlaşma aşamasındayken Benfica'nın, oyuncunun İspanya'da forma giymesini istemesinden dolayı rotayı Celta Vigo'ya döndü. Celta Vigo ile anlaşma sağlayan Seferovic de bugün İstanbul'dan gidecek.