Benfica, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bekleneni veremeyen Haris Seferovic'in hangi takıma gideceği merak konusu oldu. Futbolseverler arama motorlarında Seferovic hangi takıma gidecek? Seferovic hangi takıma gitti? sorularını aratıyor.

Ne Kasımpaşa ne Başakşehir! Seferovic'in yeni adresi Celta Vigo oldu

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic'in yeni adresi belli oldu. İsviçreli golcü sezonun geri kalanında nerede forma giyeceği merak konusu oldu. Peki, Seferovic hangi takıma gidecek? Seferovic hangi takıma gitti? İşte detaylar...

SEFEROVİC HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Benfica, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bekleneni veremeyen Haris Seferovic'in Celta Vigo'ya transfer olduğunu bildirdi. Başakşehir ve Kasımpaşa ile adı anılan İsviçreli golcü, sezonun geri kalanında kiralık olarak İspanyol ekibinin formasını giyecek. Haris Seferovic'in bonservisini elinde bulunduran Benfica, İsviçreli golcünün kiralık transferi için Celta Vigo ile anlaşma sağlandığını bildirdi. Başakşehir ve Kasımpaşa ile adı anılan İsviçreli golcü sezonun geri kalanında İspanyol ekibinin formasını giyecek. Sezon başında Galatasaray'ın renklerine bağladığı Haris Seferovic, sarı-kırmızılı formayı giydiği 10 Süper Lig maçında hiç gol atamadı. Deneyimli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol attı.