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Seferovic gidiyor mu? Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

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Seferovic gidiyor mu? Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da ara transfer döneminde takıma katılacaklar kadar ayrılacaklar da merak ediliyor. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimlerin başında gelen Haris Seferovic, yönetime şart koştu. Peki Seferovic gidiyor mu? Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

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Seferovic gidiyor mu? Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da ara transfer döneminde takıma katılacaklar kadar ayrılacaklar da merak ediliyor. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimlerin başında gelen Haris Seferovic, yönetime şart koştu. Peki Seferovic gidiyor mu? Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Haris Seferovic, sarı-kırmızılılardan ayrılmak için tek şart sundu. İsviçreli golcünün menajeri, sezonun geri kalanı için 1 milyon 350 bin euroluk kazancın 500 bin eurosunun ödenmesi durumunda futbolcunun ayrılacağını yönetime iletti. Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Seferovic, sarı-kırmızılılarla yolları ayırması durumunda Emre Belözoğlu'nun takımına katılacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Galatasaray'da yıllık 2.7 milyon euro kazanan Seferovic, bu ücretten vazgeçmek istemiyor. İddiaya göre, İsviçreli golcünün menajeri sezonun geri kalanı için 1.35 milyon euroluk kazancın 500 bin eurosunun ödenmesi durumunda oyuncusunun ayrılacağını yönetime iletti.

Galatasaray ile yolları ayrılması durumunda Haris Seferovic'in yeni adresinin Başakşehir olacağı öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı ve sarı-kırmızılılara veda ettikten sonra Emre Belözoğlu'nun takımına katılacağı belirtiliyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Haris Sefereoviç Haris Seferovic Gündem Spor Haberler

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