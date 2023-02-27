İzmir'de hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Seferihisar kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir Seferihisar deprem şiddeti ne? Seferihisar kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Bursa'da deprem mi oldu? Bursa deprem şiddeti ne?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. İzmir'de gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. İzmir'de deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Seferihisar kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! İzmir Seferihisar deprem şiddeti ne? Seferihisar kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SEFERİHİSAR DEPREM ŞİDDETİ NE?

İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.