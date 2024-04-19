Seferihisar deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Nisan Seferihisar nerede deprem oldu?

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SEFERİHİSAR DEPREM Mİ OLDU?

Tokat'ta dün yaşanan 5.6'lık deprem konuşulurken bir deprem de İzmir'de meydana geldi. AFAD Seferihisar ilçesinin merkez üssü olduğu 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.02'deki sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

SEFERİHİSAR KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

2 gündür depremlerle sarsılan Tokat gündemdeyken bir deprem de İzmir'de kaydedildi. AFAD, Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 11.02'de yaşanan depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçülürken çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum açıklanmadı.