Seferihisar Belediyesi Ürkmez Sakızağacı'nda Karavan Parkı'nı Hizmete Açtı

Seferihisar Belediyesi, 70 araçlık Ürkmez Sakızağacı'nda Karavan Parkı'nı hizmete açtı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, karavan parklarının ilçe genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi.

Türkiye'de karavancıların uğrak yerleri arasında yer alan Seferihisar'da, Seferihisar Belediyesi ile İzmir Kamp ve Karavan Derneği iş birliğiyle, Ürkmez Sakızağacı'nda 'Karavan Parkı' hizmete açıldı. 70 araç kapasiteli parkta, su, elektrik, tuvalet, mutfak ve foseptik boşaltma alanı yer alıyor. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve dernek başkanı Erdal Altın'ın katıldığı açılışa, çok sayıda karavancı da katıldı. Karavancılar, 11 Eylül'e kadar park alanını ücretsiz kullanabilecek.

SAYISI ARTACAK

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Böyle bir yere Seferihisar'ın çok ihtiyacı vardı. Karavanlar sağda, solda kontrolsüz biçimde park ediliyor. Elektrik, su, fosseptik bunların hiçbiri yok. Sizden gelen teklif sonrası, biz de bunu değerlendirdik. Hepinize teşekkür ederim. Pazartesi sabahına kadar burada ücretsiz bir şekilde konaklayabilirsiniz. Karavan park alanlarının sayısını ilçe genelinde artırmayı planlıyoruz" dedi.