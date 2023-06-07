Seferihisar Belediye Başkanı: Sürdürülebilir turizm öncelikli hedef olmalı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir turizmin hem yerel yönetimler hem de işletmeciler için öncelikli hedef olması gerektiğini belirtti.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı toplantısında konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Sürdürülebilir turizm, hem yerel yönetimler, hem de işletmeciler için öncelikli hedef olmalı" dedi.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı toplantısı, Seferihisar Royal Teos Termal Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yanı sıra Seferihisar ve Urla'da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin yetkilileri katıldı.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesi için bilgilendirme toplantılarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, işletme sahiplerine belgelerini bir an önce almaları çağrısında bulundu.

"DEĞERLERİMİZİ KORUYORUZ"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de Seferihisar'a gelen yerli ve yabancı turistin her sene artmasında işletmecilerin payının büyük olduğunu vurgulayarak, "Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Seferihisar'ın deniz, doğa, gastronomi, tarih, kültür-sanat gibi turizmin bir çok öğesine sahip bir ilçe olduğunun altını çizen Başkan Yetişkin, şunları kaydetti:

"Bu sebeple biz ilçemizde, turizm stratejimizi bütüncül bir yaklaşım ile ele alıyoruz. Seferihisar Türkiye'nin ilk sakin şehri. Burada bir markalaşma hikayesi yarattık. Seferihisar'daki tüm bileşenlerin değer gördüğü ve ilgi çektiği bir turizm kültürü ortaya koyduk. Cittaslow'u duyan ve merak edenler, artık Seferihisar'a yalnızca deniz turizmi için gelmemeye başladı. Buraya yerel üreticinin ürünlerini almak, Kaleiçi'ni gezmek, Teos Antik Kenti'ni görmek, kültür-sanat etkinliklerini takip etmek, doğa yürüyüşleri yapmak için de gelmeye başladılar. Yani herkesin zevkine ve ilgisine göre bir Seferihisar alternatifi sunduk. Tüm bu çalışmalarımızın temelinde ise sahip olduğumuz değerleri korumak var. Dünya artık değişiyor. Değişime ayak uyduramazsak dünyanın gerisinde kalacağız. Bu yüzden sürdürülebilir turizmin hem yerel yönetimler, hem de işletmeciler için öncelikli bir hedef olması gerekiyor. Bu alanda yapmak istediğiniz tüm çalışmalarda, Seferihisar Belediyesi olarak yanınızda olacağımızın sözünü veriyorum."