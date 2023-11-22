Seferihisar, 23. Mandalina Şenliği'ne Hazırlanıyor

Seferihisar Belediyesi, her yıl düzenlediği Mandalina Şenliği'nin 23. yılı için hazırlıklara başladı. 10 Aralık'ta gerçekleşecek etkinlikte dans gösterileri, yarışmalar ve ikramlar yer alacak. Şenlikte narenciye üretiminin geçmişi, bugünü ve geleceği de tartışılacak. Şenlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da bir kral ve kraliçe seçilecek. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tüm halkı şenliğe davet etti.

Seferihisar'ın köklü geleneklerinden biri olan Mandalina Şenliği'nin 23. yılına giriyor. Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenecek şenlikte, birbirinden eğlenceli etkinliklere, dans gösterilerine, ikramlara ve yarışmalara yer verilecek.

Seferihisar Belediyesi 23. Mandalina Şenliği hazırlıklarına başladı. 10 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan şenlik, Seferihisar Kapalı Pazar Yeri'nde saat 14.00'te başlayacak.

KRAL VE KRALİÇE SEÇİLECEK

Şenlik, birbirinden eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çeşitli dans gösterileri ve yarışmalara sahne olacak. Sürpriz ikramların da yapılacağı şenlikte eğlenceli etkinliklerin yanı sıra narenciye üretiminin dünü, bugünü ve yarını tartışılacak. Her yıl olduğu gibi yine şenliğin kral ve kraliçesi seçilecek.

Katılımcı adayların 15 - 20 yaş aralığında olması gereken yarışmaya başvurular, 1 Aralık tarihine kadar Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve 444 7 743 (dahili:129) numaralı hat üzerinden yapılabilecek.

"SEFERİHİSAR'IN KÖKLÜ GELENEKLERİNİ YAŞATIYORUZ"

İlçede düzenlenen şenliğe herkesi davet eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yaptığı açıklamada şöyle dedi.

"Seferihisar'ın köklü tarihi ve verimli toprakları var. Bu topraklarda üretim her zaman sanatla iç içe yaşatılmıştır. Biz de ilçemizin köklü tarihine ve geleneklerine sahip çıkıyoruz. 23 yıllık Mandalina Şenliği geleneğine de sahip çıkarak yaşatmaya devam ediyoruz. Tüm halkımızı şenliğimize bekliyorum" diye konuştu.