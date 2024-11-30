Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Seferceliye hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Seferceliye hazırladı. Peki, seferceliye tarifi nedir? Seferceliye nasıl yapılır? Seferceliye nedir?
Osmanlı mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Seferceliye aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye nedir? Seferceliye nasıl yapılır, seferceliye yapılırken nelere dikkat edilir
SEFERCELİYE MALZEMELERİ
Seferceliye veya Sefercelliye, Osmanlı mutfağındaki etli ayva yemeğidir.15-16. yüzyıldan bu yana yapılmaktadır.
- 4 domates rendesi
- 4 kaşık nar ekşisi
- Tereyağı
- Tuz, karabiber
- 1 kg pirzola
- 1 ayva
- 2 soğan
SEFERCELİYE YAPILIŞI
Öncelikle pirzolaları tencerede biraz pişirilip kenara alın.
Sonra ayva ve soğanları da soteleyip tencerenin dibine dizin
Ardından üzerine pirzolalar, domates sosu ve baharatları eklenip kısık ateşte 40 dakika pişirin.
Afiyet olsun.