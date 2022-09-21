Şubat ayında "özel operasyon" başlattığını duyuran Rusya, aylardır Ukrayna ile savaşıyor. Cephede net bir başarı elde edemeyen Rus lider Putin, bugün kısmi askeri seferberlik ilan etti. Ardından, seferberlik nedir ve kısmi seferberlik ilan edilirse ne olur soruları gündeme geliyor. Peki, Seferberlik nedir? Kısmi seferberlik ilan edilirse ne olur?

Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Kısmi seferberlik nedir ve milli seferberlik ilan edilirse ne olur merak ediliyor. TDK'ye göre seferberlik nedir ve seferberlik nedir soruları gündeme geliyor. Seferberlik nedir? Kısmi seferberlik ilan edilirse ne olur? TDK'ye göre seferberlik nedir? Detaylar haberimizdedir…

SEFERBERLİK NEDİR?

Seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

KISMİ SEFERBERLİK İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanı genel veya kısmî seferberlik ilânına karar verir.

Kısmi seferberlik, ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak adlandırılabilir. Genel seferberlik de kısmi seferberliğin tam tersi olarak topyekûn seferberliğin ilan edildiği anlamına gelir.

TDK'YE GÖRE SEFERBERLİK NEDİR?

Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü.

Bu durumun ilan edildiği veya savaşın sürdüğü dönem.