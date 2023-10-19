"Sefer görev emri ne zaman çıkar, Seferberlik olup olmadığı nasıl öğrenilir?" Merak ediliyor. Son günlerde İsrail ile Filistin arasında yeniden tırmanan çatışmalar, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sivil kayıplar nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinde protesto gösterilerine neden oldu. Peki, Seferberlik çıktı mı? Seferberlik emri verildi mi, çıktı mı? İşte detaylar…

SEFERBERLİK ÇIKTI MI? Seferberlik emri verildi mi, çıktı mı? Sefer görev emri ne zaman çıkar, Seferberlik olup olmadığı nasıl öğrenilir?

Türkiye'de çeşitli illerde yapılan eylemlerde bir kesim Türk askerlerinin Gazze'ye gitmesini talep ederken, diğer kesimler ise bu tür bir müdahalenin risklerine dikkat çekiyor. Peki ama Seferberlik emri verildi mi, çıktı mı? Sefer görev emri ne zaman çıkar, Seferberlik olup olmadığı nasıl öğrenilir? Seferberlik çıktı mı? Detaylar haberimizdedir..

SEFERBERLİK ÇIKTI MI?

Son günlerde İsrail ile Filistin arasındaki artan çatışmalar ve özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye'de birçok bölgede protesto gösterilerine yol açtı. Bu dönemde, Türk halkı arasında farklı görüşler bulunmaktadır.

SEFERBERLİK EMRİ VERİLDİ Mİ, ÇIKTI MI?

Kimi insanlar, Mehmetçik'in Gazze'ye gitmesini savunurken, diğerleri ise askerlerin gitmemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu tartışmalar ve olaylar devam ederken, birçok kişi seferberlik durumunun ilan edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Ancak şu an için herhangi bir seferberlik durumu bulunmamaktadır.

SEFER GÖREV EMRİ NE ZAMAN ÇIKAR, SEFERBERLİK OLUP OLMADIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eski dönemde, seferberlik durumunda askerlik çağrıları ile ilgili bilgi almak için e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapmak mümkündü. Ancak şu anda e-Devlet Kapısı üzerinde bu tür bir sorgulama ekranı bulunmamaktadır. Sefer görevi verilmesi durumunda, ilgililere e-Devlet Kapısı üzerinden kayıtlı telefon numaralarına bildirim yapılacaktır.

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