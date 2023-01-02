Sefer görev emri yaş sınırı kaç? Seferberlik yaş sınırı kaçtır? Seferberlik yaşı en fazla kaç?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç durumuna göre MSB tarafından sefer görev emri verilmektedir. Peki, Sefer görev emri yaş sınırı kaç? Seferberlik yaş aralığı nedir? Seferberlik yaşı en fazla kaç? İşte, seferberlik yaş sınırı!

Sefer görev emri yaş sınırı! Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç durumuna göre MSB tarafından sefer görev emri verilmektedir. Peki, Sefer görev emri yaş sınırı kaç? Seferberlik yaş aralığı nedir? Seferberlik yaşı en fazla kaç? İşte, seferberlik yaş sınırı haberimizde...

SEFER GÖREV EMRİ YAŞ SINIRI

Sefer görev emri Erbaş ve Erler için 41 yaşına girdiği yıl Ocak ayının birinci günü sona ermektedir. Aynı şekilde Sözleşmeli Erbaş/Erler için de 41 yaşına girdiği yıl Ocak ayının birinci günü sefer görev emri sona erer.

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Yasal yaş sınırı içindeki yedek personele muvazzaflık döneminde kaynağa alındığı sınıf, branş, ihtisas ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç durumuna göre bilgisayar yazılımı vasıtasıyla Millî Savunma Bakanlığınca sefer görev emri verilmektedir.

Sefer görev emirlerine ait tahsis listeleri Millî Savunma Bakanlığınca elektronik ortamda kuvvet komutanlıklarına, kuvvet komutanlıklarınca da seferberlik numaralı birlik komutanlıklarına gönderilmektedir. Sefer görev emirleri yükümlü birlikte bulunuyor ise birlik komutanlığınca, terhis olmuş ise askerlik şubesi başkanlıklarınca tebliğ edilmektedir.

Askerlik şubelerince sefer görev emri tebliğ işlemleri

Yedek personelden Millî Savunma Bakanlığınca sefer görev emri verilenler e-Devlet, SMS ve e-posta ile bilgilendirilmektedir. Bilgilendirmeyi alan yedek personelin tebliğ işlemi için en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir. Askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat eden yükümlülere gerekli tebligat yapılarak sefer görev emrinin bir sureti teslim edilir. Sefer görev emrinin iptal edilmesi durumunda ise en yakın askerlik şubesi başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Sefer görev emrinin kaldırılması

Yerine başka bir yükümlünün sefer tertibine alınmasıyla sefer tertibinden çıkarılanların,

Ölenlerin,

Sefer görevi ertelenenlerin,

Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin,

Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş halinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılanların,

Seferberlik ve savaş hallerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanların,

Çok Vatandaşlığı bulunanların,

Yasal yaş sınırı dışına çıkarılanların sefer görev emirleri kaldırılmaktadır.

Yurt dışında devamlı ikamet edenlerden; sürekli oturma belgesi konsolosluklar vasıtasıyla bildirilen yükümlülerin sefer görev emirleri iptal edilmektedir. Ancak, ihtiyaç olması halinde bu durumdaki yükümlülere sefer görev emri verilebilmekte, icra edilecek seferberlik tatbikatları ve ferdî seferberlik eğitimleri kapsamında silahaltına alınabilmektedirler.