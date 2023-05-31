Sefer Görev Emri nedir? Askerlik hizmetini tamamlayanlar tarafından merak edilen Sefer Görev Emri nedir? Sefer Görev Emri kimlere verilir, nereden öğrenilir? araştırılıyor. İşte, Sefer Görev Emri kimlere verilir? Sefer Görev Emri nereden öğrenilir? Detaylar...

SEFER GÖREV EMRİ KİMLERE VERİLİR?

Muvazzaflık hizmetini tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli er ile erbaş ve erlere yasal yaş sınırına kadar sefer görev emri verilebilmektedir.

Sefer görev emri almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Sefer görev emri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları gözönünde bulundurularak genç ve yeni terhis olmuş personelden başlamak suretiyle, personelin statüsüne ve muvazzaflık döneminde yetiştirildiği sınıf, branş ve ihtisasa uygun olarak Millî Savunma Bakanlığınca verilmektedir. İstek üzerine görevlendirme yapılmamaktadır.

Sefer görev emri hangi durumlarda iptal edilir?

Mevzuat gereği erteli olanlar, Yetkili Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda " Tsk'da Görev Yapamaz" veya "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık raporu verilenler, barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar, yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesine sahip olanlara verilmiş sefer görev emirleri iptal olunur. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emri verilebilmektedir.

Seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitimine görevlendirildim. Planlanan tarihte önemli bir mazeretim olması durumunda ne yapmalıyım?

Mazeretinize ilişkin belgelerle en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tatbikat/eğitim görevinizi erteletebilirsiniz.

Sefer görev emrimi kaybettim. Ne yapmalıyım?

En yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek sefer görev emrinizi alabilirsiniz.

Seferberlik tatbikatı süresince nerede kalacağım? Nasıl iaşe edileceğim ?

Personel seferberlik tatbikatına görevlendirildiyseniz kışlada veya tatbikat bölgesinde kalmanız gerekmektedir. Tatbikat süresince kazandan iaşe edileceksiniz.

Ferdi seferberlik eğitimi süresince nerede kalacağım? Nasıl iaşe edileceğim ?

Ferdi seferberlik eğitimine görevlendirildiyseniz eğitimin yapıldığı birlik/kurumda kalabileceğiniz gibi eğitimin yapıldığı yerdeki orduevi veya askeri misafirhanelerde de kalabilirsiniz. İkametgâhınız eğitimin yapıldığı garnizonda ise gece evinizde kalabilirsiniz.

Seferberlik tatbikatı ve ferdi seferberlik eğitimine özürsüz olarak katılmayanlara ne gibi cezai işlemler yapılır ?

Yasal mazeretleri olmadığı halde seferberlik tatbikatına/ferdi seferberlik eğitimine katılmayan yedek personel, bakaya olarak ülke genelinde takibe alınır. Bakaya kalan yükümlüler kolluk kuvvetlerince ele geçtiklerinde veya kendiliğinden askerlik şubelerine müracaatları halinde tatbikat/eğitim birliklerine sevk edilirler. Bu yükümlüler hakkında idari para cezası uygulanır. Barışta verilen idari para cezası kesinleştikten sonra aynı suçu iki veya daha fazla süre ile tekrarlayanlar hakkında suç dosyaları hazırlanarak nüfusa kayıtlı olduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Tatbikat/eğitim bakayası yükümlüler, yasal yaş sınırı dışına çıksalar dâhi tatbikat/eğitim süresi kadar hizmet yapmadıkça yükümlülükleri devam etmektedir.

Askerlik hizmet borçlanmamı nasıl yapabilirim?

E-devlet'te "Askerlik İşlemleri" hizmetindeki "SGK Askerlik Borçlanması İşlemleri" bölümü vasıtasıyla işlemlerinizi başlatabilirsiniz.