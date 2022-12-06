Milyonlarca askeri personeli yakından etkileyen Sefer görev emri, e-devlet üzerinden sorgulanan önemli hizmetler arasında yer alıyor. Peki, sefer görev emri nedir? Sefer Görev Emri e-devlet üzerinden nasıl sorgulanır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sefer Görev Emri kimlere çıkar?" sorusunun yanıtı sıkça araştırılıyor. Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel Sefer Görev Emri iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınır. Peki, Sefer Görev Emri e-devlet üzerinden nasıl sorgulanır? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emiri kimlere çıkmaz, kimlere çıkar? Detaylar haberimizde...

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer Görev Emri, askerlik görevini tamamlamış vatandaşların, milli seferberlik durumlarında tekrar askerlik görevine çağrılması durumudur. Sefer Görev Emri ile ilgili duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılıyor.

SEFER GÖREV EMRİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sefer görev emri sorgulama yapmak isteyen gençler, askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaatta bulunarak veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

E DEVLET SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer görevi emri, seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir.

SEFER GÖREV EMİRİ KİMLERE ÇIKAR?

Madde 13 – Sefer tertibine alınan ve birlik ve kurumlara dağıtımı ismen yapılan subay, astsubay, erbaş ve erler için sefer görev emri düzenlenir. kendisine verilir.

SEFER GÖREV EMİRİ KİMLERE ÇIKMAZ?

Sefer görevinizin iptal edilebilmesi için alınan sağlık raporunun yedek subay ve yedek astsubaylar için "TSK'de Görev yapamaz", Yedek Erbaş ve Erler için " Askerliğe Elverişli Değildir.", "Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir.", Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz." kararlı olması gerekmektedir.

SEFERBELİK DURUMUNDA NE OLUR?

Türk Silahlı kuvvetlerin seferberlik ve savaş halinde araç, harp sanayi, mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynakların tespiti, ihtiyaç ve tahsislerin planlanmasına yönelik gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasıdır.