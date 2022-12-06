Sefer görev emri durumunuz iptal edilmiştir ne demek? Sefer görev emri iptal ne anlama geliyor? E- Devlet sefer görev emri sorgulama!

Sefer görev emri, askerliğini yapan vatandaşların milli seferberlik durumlarında orduya desteği anlamına gelmektedir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruların ardından sefer görev emrine uygun vatandaşlar tekrardan askerliğe çağrılıyor. Peki, Sefer görev emri durumunuz iptal edilmiştir ne demek? Sefer görev emri iptal ne anlama geliyor?

"SEFER GÖREV EMRİ DURUMUNUZ İPTAL EDİLMİŞTİR" NE DEMEK?

Aşağıdaki hallerde sefer görev emri iptal edilmektedir;

A. Yedek personel erteleme yönetmeliği gereği erteli olanlar,

B. Yetkili sağlık kurullarınca yapılan muayene sonucunda "TSK'da Görev Yapamaz" veya "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık raporu verilenler,

C. Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,

Ç. Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar,

D. Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesine sahip olanlara verilmiş sefer görev emirleri iptal olunur. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emri verilebilir.