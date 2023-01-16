Sefaköy durağında beklerken henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs yoluna düşen kişi, bu sırada durağa yanaşan aracın altında kaldı. Olayın ardından Sefaköy metrobüs durağında intihar mı oldu? Sefaköy metrobüs kim, neden öldü? merak edildi.

Sefaköy metrobüs durağı kim, neden öldü? Sefaköy durağında beklerken henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs yoluna düşen kişi, bu sırada durağa yanaşan aracın altında kaldı. Olayın ardından Sefaköy metrobüs durağında intihar mı oldu? Sefaköy metrobüs kim, neden öldü? merak edildi. İşte detaylar...

SEFAKÖY METROBÜS DURAĞI İNTİHAR MI OLDU?

Sefaköy metrobüs durağında bir yolcu, durağa yanaşan metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Durak ile metrobüs arasında sıkışan kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Haber verilmesi üzerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, peron ile metrobüs arasında sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.