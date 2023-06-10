Şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef yeni juri kimdir, yeni şef Yılmaz Öztürk mü oldu? Somer Şef'in yerine Yılmaz Şef mi geldi?

Masterchef All Star'a sayılı günler kala vatandaşlar tüm şeflerin kim olacağını merak etmişti. Yeni fragmanda Yılmaz Öztürk görüldü. Peki, Şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli,? Masterchef yeni juri kimdir, yeni jüri şef Yılmaz Öztürk mü oldu? İşte detaylar...

Masterchef 2023'ün yeni şefi Yılmaz Öztürk kimdir merak edildi. Peki, Şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli,? Masterchef yeni juri kimdir, yeni jüri şef Yılmaz Öztürk mü oldu? Yılmaz Öztürk evli mi? Yılmaz Öztürk, Somer Şef'in yerine mi geldi? Yılmaz Öztürk yeni şef mi olacak? İşte bilgiler...

ŞEF YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı. 2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu.

Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

YILMAZ ŞEF, SOMER ŞEF'İN YERİNE Mİ GELDİ?

Masterchef 2023 yeni bölüm fragmanında Somer Şef gözükmedi. Somer Şef'in yerine yeni şef olarak Yılmaz Şef'in geldiği düşünülüyor. Fragmanda Danilo Şef, Mehmet Şef ve Yılmaz Şef yer aldı.