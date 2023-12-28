Şef Mevlüt Özkaya kimdir? Masterchef Mevlüt Özkaya'nin hayatı ve biyografisi!

Masterchef konuk şeflerden birisi de Mevlüt Özkaya oldu. İzleyiciler, Mevlüt Özkaya'nin hayatını, kariyerini ve biyografisini merak ediyor. Peki, Mevlüt Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, restoranı nerede? Michelin yıldızlı Mevlüt Özkaya'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

MEVLÜT ÖZKAYA KİMDİR?

1988 doğumlu olan şef Mevlüt Özkaya, profesyonel mutfak eğitim hayatına Antalya Turizm Otelcilik Lisesi mutfak bölümüyle başladı. 2010 yılında Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Ön Lisans Aşçılık Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılından itibaren farklı şef restoranlarında deneyimler kazandı. 2017'de restoranın kurucu şefleriyle beraber Mürver Restaurant'ın açılış şefliğini yaptı.

2021 yılından bu yana Mürver Restaurant'ta "Chef de Cuisine" görevini aktif olarak sürdürüyor.

Şefimiz aşçılık hikayesinin en büyük mimarının Neslehan, yani yanında büyüdüğü babaannesi olduğunu söylüyor. Kendisinin el lezzetine olan hayranlığı, Mevlüt Şef'i yemek yapmaya yakınlaştırmış ve yemeğe olan ilgisiyle beraber, aldığı eğitimler ve kazandığı deneyimlerle, yerel ürünler aracılığıyla geçmişle bağ kurup yeni yemekler ve teknikler araştırmayı bir tutku haline dönüştürmüş.

Mürver'in yemeklerini her mevsim, denizin ve toprağın bize sunduklarıyla hazırlayarak pişirme tutkusunu sürdüren şef Mevlüt Özkaya, MICHELIN Rehberi'nin Türkiye'deki ilk yılında "MICHELIN Genç Şef" ödülüne layık görülmüştür.