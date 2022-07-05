Şef Kapımda sunucusu kimdir? Tahsin Küçük kimdir? Show TV Şef Kapımda sunucusu 'Tahsin Küçük' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Şef Kapımda sunucusu Tahsin Küçük kimdir, nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? merak ediliyor. Şef Kapımda sunucusu Tahsin Küçük'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

ŞEF KAPIMDA SUNUCUSU KİMDİR?

Şef Kapımda programının sunucusu Tahsin Küçük'tür.

TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

MasterChef Türkiye kadrosuna giren Tahsin Küçük 15 Haziran 1997 Kocaeli doğumludur. 23 yaşındaki Tahsin Küçük aslen Trabzonludur. Kocaeli'de doğan Tahsin Küçük, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırlayan ve Jürinin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.

Sosyal medya platformu Instagram'da @tahsinkucukofficial kullanıcı adıyla yer alan Tahsin'in Instagram'da 440 bin takipçisi bulunmaktadır.