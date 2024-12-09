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Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor?

Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor?
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Sednaya Hapishanesi'nin yer aldığı bölge, özellikle son dönemlerde merak konusu oldu. Hapishane, genellikle büyük insan hakları ihlalleri ile anılıyor ve bu nedenle dünya genelinde büyük bir ilgi çekiyor. Hapishanenin tam olarak nerede bulunduğu ise sıklıkla gündeme geliyor.

Suriye Sivil Savunması olarak bilinen Beyaz Baretliler, işkenceleriyle tanınan Sednaya Hapishanesi'nde yer altı hücrelerinde tutulan mahkumların kurtarılması için harekete geçti. "Sednaya Hapishanesi nerede?" ve "Hapishanede kimler tutuluyor?" soruları, Şam'da yaşanan bu gelişmelerle birlikte uluslararası gündemin üst sıralarına taşındı. Peki, Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Detaylar haberimizde...

SEDNAYA HAPİSHANESİ NEREDE?

Sednaya Hapishanesi, Şam'ın kuzeydoğusunda, yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Sednaya kasabasında yer alıyor. Bu hapishane, Esed rejimi tarafından siyasi tutsakların ve muhaliflerin tutulduğu bir cezaevi olarak biliniyor. İnsan hakları örgütleri, Sednaya'da sistematik işkence, kötü muamele ve keyfi infazların gerçekleştiğine dair birçok rapor yayınladı.

Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor?

Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamalara göre, hapishanede tespit edilen yer altı hücrelerinde havalandırma yetersizliği nedeniyle mahkumlar ölümle burun buruna. Tutukluların görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ve bu kişilere ulaşmak için hapishanenin kapılarının elektronik sistemlerle açılması gerektiği ifade ediliyor. Kurtarma operasyonuna katılan uzman ekipler, bölgenin güvenlik şartlarının zorluğuna rağmen hızlı bir şekilde harekete geçti. Hapishanenin düzenine hakim olan iki rehberin de desteğiyle, özellikle yer altı katlarına odaklanan çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Ancak rejim güçlerinin cezaevinin kontrolünü kaybetmesi nedeniyle, bazı kilit bilgilere ulaşılamadığı belirtiliyor.

Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor?

Sednaya Hapishanesi, rejimin düşüşünden sonra uluslararası toplumun dikkatini daha fazla çekmeye başladı. Hapishanede tutulanların çoğunun muhalifler, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve rejime karşı çıkan kişilerden oluştuğu biliniyor. Yer altı hücrelerinin, rejimin sistematik işkence politikalarının merkezi olarak kullanıldığına dair tanık ifadeleri bulunuyor.

Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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