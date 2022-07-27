Zengin doğal dokusuyla Sedir Adası'na gitmek isteyenler, Sedir Adası nerede ve nasıl gidilir merak ediyor. Sedir Adası giriş ne kadar, müze kart geçerli mi araştırılıyor. Sedir Adası nerede, nasıl gidilir? Sedir Adası giriş ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

SEDİR ADASI NEREDE?

Sedir Adası (eskiden Sideyri, Grekçe: ????π???? Kleopatra), Kerme Körfezi'nde (Gökova Körfezi) bulunan görülmeye değer güzellikte, antik kalıntılarla dolu üçlü bir ada grubunun en büyüğüdür. Muğla'nın Ula ilçesi sınırları içinde yer alır. Antik çağ'daki ismi Kedrai olup, adada bu dönemden kalma kentin kalıntıları bulunmaktadır.

TARİHİ

Tarihi kentte ilk izlerin kaynakları Miletos'lu Hekataios MÖ 4.yüzyılda buradaki yerleşimden bahsetmektedir. Tarihsel gelişmesini MÖ 6. yüzyıl'dan başlayarak gözlemleyebildiğimiz Kedrai, Karya'nın önemli kentlerinden biriydi. Bazı kaynaklara göre Karya kral aileleri yazlarını bu adada geçirirlerdi. Daha sonraki yüzyıllarda bu ada Rodos Peria'sının (karşı yakasının) önemli kasabalarından biri olarak görülür. MÖ 454 - MÖ 428 yıllarında Karya birliğine katılan Kedrai daha sonra Attik Delos Birliği'ne girmiştir. Ada bu birliğe önceleri yılda 3 bin, daha sonra 2 bin drahmi aidat ödüyordu. M.Ö. 439'da bu aidat 2000'e düşmüştür. Xenophon M.Ö.405-406 da Atina-Sparta savaşında Spartalı kumandan Lysandros Kedrai'yi kuşatmış,Atinalıların yanında yer alan kenti ele geçirmiştir.

Adanın yoğun bitki örtüsünü maki, zeytin ve çam ağaçları oluşturmaktadır. Resmi hazine kayıtlarında Şehroğlu Adası veya Şehroğlan Adası olarak geçer. Halikarnas Balıkçısı bu adaya Gülen adını koymuştur. Kleopatra Adası, Şiir Adası, Aşk Adası, Balayı Adası adını yakıştıranlar da vardır.

Adanın kuzey kıyısındaki kumlar, özel biçimde oluşan kalker damlacıklarıdır ve Ege ve Akdeniz'de Sedir Adası dışında sadece Girit Adası'nda görülür. Jeolojik oluşumlar sonucu ortaya çıkan kumlar koruma altındadır.

Düzgün kesme taştan çok sayıda kule ile sur duvarları, Apollon tapınağı ve onun yerine sonradan yapılan kilise, hâla ayakta duran iyi korunmuş tiyatro, agora ve Sedir Adası'nın antik liman kalıntıları turistlerin uğrak yerlerindendir.

Ulaşım, Muğla- Marmaris yolu üzerindeki Akyaka beldesinden veya daha ilerideki sapaklardan varılan Marmaris'e bağlı Gelibolu köyünden kalkan teknelerle sağlanmaktadır.

SEDİR ADASI GİRİŞ NE KADAR?

Sedir Adası Örenyeri, her gün açıktır. Müze kart ile girişi de olan Sedir Adası'na giriş ücreti 125 TL'dir.

Açılış Saati: 09:00

Kapanış Saati: 20:00

Gişe Kapanış Saati: 19:30

SEDİR ADASI NASIL GİDİLİR?

Günümüzde idari açıdan Ula ilçesine bağlı olan adaya en yakın yerleşim Marmaris ilçesine bağlı Çamlı Köyüdür. Günümüzde de adaya en hızlı ulaşım Çamlı Köyü limanından sağlanmaktadır. Sedir Adasına ulaşım Muğla İli, Ula İlçesi, Akyaka Mahallesinden günü birlik gezi tekneleri ile ya da Marmaris İlçesi, Çamlı Köyünde bulunan teknelerle sağlanmaktadır.