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Sedef Kabaş milletvekili oldu mu, Sedef Kabaş meclise girdi mi?

Sedef Kabaş milletvekili oldu mu, Sedef Kabaş meclise girdi mi?

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Türkiye'de milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Peki, Sedef Kabaş milletvekili oldu mu, Sedef Kabaş meclise girdi mi?

Türkiye genelinde seçim sonuçları netleşirken Sedef Kabaş milletvekili oldu mu, Sedef Kabaş meclise girdi mi konuları merak edildi. Peki Sedef Kabaş milletvekili oldu mu?

SEDEF KABAŞ MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

Gazeteci Sedef Kabaş, CHP'den aday adayı olduğunu açıklamıştı. Ancak meclise giremedi.

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