Sedef Kabaş milletvekili oldu mu, Sedef Kabaş meclise girdi mi?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Peki, Sedef Kabaş milletvekili oldu mu, Sedef Kabaş meclise girdi mi?