Sedef hastalığı neden olur? Sedef hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Kronik bir rahatsızlık olan sedef hastalığı dünyada yüzde 1-3 düzeyinde görülmesine rağmen bitmeyen bir tedavi süreci vardır. Aile kan bağıyla yayılan bu hastalığın henüz bilinene bir tedavi yöntemi yoktur. Vatandaşlar Sedef hastalığının detaylarını merak ediyorlar. Peki, Sedef hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir? Sedef hastalığının belirtileri nelerdir? Sedef hastalığı neden olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuoyunda bir deri hastalığı olan sedef hastalığının bir diğer adı psoriasis olarak bilinir. Aile kan bağıyla yayılan bu hastalığın henüz bir tedavisi yoktur. Kirşlerde ender görülen bu rahatsızlık vücutta kalıcı hasarlar bırakmaktadır. Vatandaşlar Sedef hastalığının detaylarını merak ediyorlar. Peki, Sedef hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir? Sedef hastalığının belirtileri nelerdir? Sedef hastalığı neden olur? Detaylar haberimizde...

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis, henüz tedavisi bulunamayan kronik bir hastalık olmaktadır. En çok otuzlu yaşlarda görülen sedef hastalığının tüm dünyada görülme oranı %1-3 olmaktadır. Her ne kadar orta yaşlarda görülse de doğum itibari ile her yaş grubunda görülebilmektedir. Sedef hastalığı bulunan vakalarda %30 oranda aile kan bağı ile ortaya çıkmaktadır.

SEDEF HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Sedef hastalığı neden olur?" sorusunun en önemli yanıtı genetik yatkınlıktır. Bununla birlikte yaşam şartları, stres, hava kirliliği, beslenme alışkanlıkları, aşırı alkol, sigara, güneş yanığı, kortizon, aspirin ve lityum gibi kullanılan bazı ilaçlar, fiziksel ya da ruhsal büyük travmalar, viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar gibi pek çok faktör, hastalığın tetiklenmesine neden olmaktadır.

SERDEF HASTALIĞI'NIN BERİLTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis, henüz tedavisi bulunamayan kronik bir rahatsızlıktır. Bireylerde çok ender görülen bu rahatsızlık vücutta kalıcı izler bırakabilir. Sedef hastalığının berikileri şu şekildedir:

Cilt lekeleri

Ciltte yoğun pullanma

Küçük boy kırmızı veya beyazımsı lekeler

Kanamaya yatkın kuru ve çatlamış cilt

Ciltte yoğun kaşınma

Kalınlaşmış ve çukur tırnaklar

Şişmiş ve sert eklem yerleri

Kırmızı, kabarık ve iltihaplı yama şeklinde yaralar

Kırmızı yama şeklindeki yaralar üzerinde beyazımsı veya gümüş renginde plaklar

Bazı yaraların etrafında ağrı

Eklemlerde de ağrı ve şişlikler

SEDEF HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kesin bir tedavisi bulunmayan sedef hastalığında semptomları kontrol altında tutarak kişinin konforlu bir yaşam sürdürmesi hedeflenir. Sedef hastalığı tedavisinde, hastalığın şiddeti önemlidir. Sedef hastalığının tedavisinde genellikle steroid kremler, kaşıntı giderici losyonlar, kortizonlu kremler kullanılır. Hastalığın çıkış sebebi tedavi sürecinin planlanması için önem taşır. Sedef hastalığında hastalığı tetikleyen ve alevlenmesine neden olan durumların ortadan kaldırılması ya da kontrol altına alınması da sedef hastalığının tedavisinde büyük önem taşır. Ağır sedef hastalığında fototerapi olarak isimlendirilen ışık tedavisine başvurabilir.