Sedef Bekiroğlu kimdir? Sedef Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Sedef Bekiroğlu mesleği ne? Sedef Bekiroğlu instagram adresi!

2019'da nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi. Gökhan Çıra'nın yeni bir aşka yelken açtığı yönünde haberler ortaya çıktıktan sonra sosyal medya hesabından Sedef Bekiroğlu ile fotoğraf paylaştı. Bunun ardından Sedef Bekiroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Sedef Bekiroğlu kimdir? Sedef Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Sedef Bekiroğlu Instagram hesabı!

SEDEF BEKİROĞLU KİMDİR?

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında özel hayatı merak konusu oldu. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Çıra, Sedef Bekiroğlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Sedef Bekiroğlu, akrep burcudur. Bir dönem televizyonda sunuculuk yapan Bekiroğlu, şimdilerde Ofsayt adlı YouTube kanalında Instagram fenomenlerini ve sosyal medyada gündem olan isimleri konuk olarak gündeme dair sorular soruyor.