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Sedat Üzen kimdir? Zafer Partisi İzmir- Karabağlar Belediye Başkan adayı Sedat Üzen kaç yaşında, nereli?

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Sedat Üzen kimdir? Zafer Partisi İzmir- Karabağlar Belediye Başkan adayı Sedat Üzen kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin İzmir-Karabağlar Belediye Başkan adayı Sedat Üzen hakkında bilgiler merak ediliyor. Üzen'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Bayraklı'da Eyüp Tunç, Bornova'da Belgin Çiçeksever, Buca'da Mustafa Dinçer, Karabağlar'da Sedat Üzen, Konak'ta Süleyman Şenol, Urla'da Berna Camcı, Torbalı'da Emine Göçay, Çeşme'de Zehra Turnacı, Karşıyaka'da Cengiz Gökbayrak ve Tire'de Turan Güraksın'ı aday göstermişti. Karabağlar Belediye Başkan adayı Sedat Üzen'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Sedat Üzen kimdir? Zafer Partisi İzmir- Karabağlar Belediye Başkan adayı Sedat Üzen kaç yaşında, nereli?

SEDAT ÜZEN KİMDİR?

Sedat Üzen, Zafer Partisi'nin Karabağlar Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Gündem Politika Haberler

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