Sedat Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sedat Şahin hayatı ve biyografisi!

Son günlerde ismini sıklıkla duyduğumuz Sedat Şahin hayatı merak ediliyor. Arama motorlarında ise Sedat Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. Sedat Şahin hayatı ve biyografisi!

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sedat Şahin'in kim olduğu merak ediliyor. Gündemde olan isim hakkında merak edilenler ise Sedat Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularıyla aratılıyor. İşte Sedat Şahin hayatı ve biyografisi!

SEDAT ŞAHİN KİMDİR?

Sedat Şahin (d. 1964; Bafra, Samsun), organize suç örgütü mensubudur. Şahinler olarak bilinen mafya grubunun lideridir. Emniyetin 2021 verilerine göre 257 silahlı adamı ile, Alaattin Çakıcı ve Sarallardan sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü büyük mafya örgütüdür. Bu sıralamayı 253 silahlı adamı ile dördüncü sırada Sedat Peker takip etmektedir.

Şahinler Bafra merkezli olup İstanbul'da etkindir. 2004'ten beri bir diğer Karadenizli mafya örgütü Sarallarla yaptıkları kanlı çatışmalarla ünlüdür. Bu çatışmaya daha sonra İstanbul Bahçelievler Çeteleri olarak bilinen Şirinler mafyası da Şahinlerden yana taraf olup çatışmalara müdahil oldu. 4 mafya grubunun 2004'ten 2017'ye kadarki çatışmalarında basında yer alan verilere göre 28 kişi hayatını kaybetti.Ölenler arasında, Saralların ilk lideri Hüseyin Saral, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin, 'Şirinler' çetesi lideri Kenan Şirin bulunmaktadır. Ayrıca Sedat Şahin, Alaattin Çakıcı, Erol Evcil ve Haluk Kırcı gibi büyük mafya liderlerinin avukatı olan Atalay Cebesoy da saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

2021 Temmuzdan itibaren İzmir'de Buca Cezaevinde mahkûmdür.3 Kasım 2022 tarihinde yapılan mahkeme duruşmasında, Kamber Ocaklı davasından tahliye kararı almasına rağmen Sedat Şahin, diğer davalarından dolayı cezaevinde kalmaya devam etmektedir. 21 Temmuz 2023 tarihinde cezaevinden tahliye edilmiştir.