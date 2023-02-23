İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sosyal kooperatif statüsünde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ihtiyacharitası.org, depremzedelerle dayanışma için 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasını dün yeniden hayata geçirdi. Peki, Sedat Peker bağış yaptı mı? Sedat Peker ne kadar bağış yaptı?

"Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına 50 milyon TL bağışlayan kişi Sedat Peker mi? Eşi iddialara yanıt verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için düzenlenen 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına 50 milyon TL bağış yapan Savaş Ateş isimli bir vatandaş sosyal medyada gündeme oturdu. KKTC'den yayına bağlandığını ifade eden Ateş'in "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum" sözleri sonrası çok sayıda kullanıcı bağışı yapan kişinin Sedat Peker olduğunu iddia etti.

SEDAT PEKER BAĞIŞ YAPTI MI?

Konuşmasının devamında ise "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum. Biz her zaman Türküz, Türkiye'nin yanındayız. Tekrardan Türkiye'de ölen aileler için onların acısı bizim acımız" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN İDDİA

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Kullanıcılar bağışı yapan kişinin andığı Line ve Mina'nın isimlerinin Sedat Peker ile aynı olmasına dikkat çekti.

BAĞIŞI YAPAN KİŞİ SEDAT PEKER Mİ?

"Savaş Ateş" ismiyle kampanyaya 50 milyon TL bağışlayan kişinin Sedat Peker olduğu iddiası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından da dile getirildi. İşte o yorumlardan bazıları;