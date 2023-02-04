Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından en çok merak edilen ve araştırılan isimlerden birisi de Sedat Önal kimdir? Sorusu oluyor ve Sedat Önal kaç yaşında, nereli? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli? Sedat Önal hayatı ve biyografisi!

Sedat Önal kimdir? Sorusu, gündeme gelen haberler ile birlikte merak edilmeye ve arama motorları üzerinde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Sedat Önal kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak atanan Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli? Sedat Önal hayatı ve biyografisi!

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğmuştur. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etmiştir.

6 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yürütmekteydi.

Önal 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak atandı.