Sedat Olca kimdir? Sedat Olca hangi kulüpte yönetici? Sedat Olca mesleği ne? - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanlık seçimi için 9 aday olduğunu duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıl tan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın aday oldu. Peki, Sedat Olca kimdir? Sedat Olca hangi kulüpte yönetici? Sedat Olca mesleği ne?

SEDAT OLCA KİMDİR?

Sedat Olca, TFF başkan adaylığına başvuran isimler arasında yer alıyor. Ancak kendisi hakkında henüz detaylı bilgiler yer almıyor. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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