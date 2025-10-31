Sedat Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli? Sedat Gülener ne ceza aldı?

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını, Türkiye'nin yakın tarihindeki en trajik felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti. 78 kişinin hayatını kaybettiği bu acı olayın ardından açılan dava, hem kamuoyunda hem de yerel yönetimde büyük yankı uyandırdı. Özellikle Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, yangın sırasında denetim ve sorumluluk zincirinde adı geçen isimlerden biri olarak mahkemeye çıktı.

SEDAT GÜLENER KİMDİR?

Sedat Gülener, 1981 yılında Bolu'da doğmuş bir yerel yönetici olarak tanınmaktadır. Kariyerine Bolu Belediyesi'nde Destek Hizmetleri Müdürü olarak başlamış, 2023 yılının Ocak ayında Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Görevi kapsamında itfaiye müdürlüğü ve yangın denetimi gibi kritik birimlerle ilişkili olarak çalışmalar yürütmüştür.

SEDAT GÜLENER KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Sedat Gülener, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Resmi doğum tarihi açıklaması bulunmasa da kaynaklara göre yaşı bu şekilde hesaplanmaktadır.

SEDAT GÜLENER NERELİ?

Sedat Gülener'in Bolu doğumlu olduğu ve memleketi ile siyasi kariyerinin ağırlıklı olarak Bolu çevresinde şekillendiği belirtilmektedir.

SEDAT GÜLENER TANJU ÖZCAN'IN NEYİ OLUYOR?

Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğludur; yani kuzenidir. Bu akrabalık, görev atamaları ve kamuoyundaki tartışmalar açısından dikkat çekmektedir.

SEDAT GÜLENER NE CEZA ALDI?

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını davasında karar kesinleşti. 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda cezalar hiçbir indirim uygulanmadan verildi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e, ölen 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için ise 44 kez müebbet ceza verildi.

Bu karar, yangın faciasında yaşanan ihmallerin ve sorumluluk zincirinin yargı tarafından net biçimde tespit edildiğini gösteriyor. Sedat Gülener, belediye yetkilisi olarak görev yaptığı dönemdeki denetim sorumluluğu nedeniyle hukuki süreçte ağır şekilde cezalandırılmıştır.