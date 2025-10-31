Haberler

Sedat Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli? Sedat Gülener ne ceza aldı?

Sedat Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli? Sedat Gülener ne ceza aldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu yazıda, Sedat Gülener hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Sedat Gülener'in yaşını, nereli olduğunu ve kariyeri hakkında detayları bulacaksınız. Kimdir, kaç yaşındadır ve hangi şehirden gelmektedir? Tüm bu soruların yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını, Türkiye'nin yakın tarihindeki en trajik felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti. 78 kişinin hayatını kaybettiği bu acı olayın ardından açılan dava, hem kamuoyunda hem de yerel yönetimde büyük yankı uyandırdı. Özellikle Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, yangın sırasında denetim ve sorumluluk zincirinde adı geçen isimlerden biri olarak mahkemeye çıktı.

SEDAT GÜLENER KİMDİR?

Sedat Gülener, 1981 yılında Bolu'da doğmuş bir yerel yönetici olarak tanınmaktadır. Kariyerine Bolu Belediyesi'nde Destek Hizmetleri Müdürü olarak başlamış, 2023 yılının Ocak ayında Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Görevi kapsamında itfaiye müdürlüğü ve yangın denetimi gibi kritik birimlerle ilişkili olarak çalışmalar yürütmüştür.

SEDAT GÜLENER KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Sedat Gülener, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Resmi doğum tarihi açıklaması bulunmasa da kaynaklara göre yaşı bu şekilde hesaplanmaktadır.

SEDAT GÜLENER NERELİ?

Sedat Gülener'in Bolu doğumlu olduğu ve memleketi ile siyasi kariyerinin ağırlıklı olarak Bolu çevresinde şekillendiği belirtilmektedir.

Sedat Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli? Sedat Gülener ne ceza aldı?

SEDAT GÜLENER TANJU ÖZCAN'IN NEYİ OLUYOR?

Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğludur; yani kuzenidir. Bu akrabalık, görev atamaları ve kamuoyundaki tartışmalar açısından dikkat çekmektedir.

SEDAT GÜLENER NE CEZA ALDI?

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını davasında karar kesinleşti. 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda cezalar hiçbir indirim uygulanmadan verildi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e, ölen 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için ise 44 kez müebbet ceza verildi.

Bu karar, yangın faciasında yaşanan ihmallerin ve sorumluluk zincirinin yargı tarafından net biçimde tespit edildiğini gösteriyor. Sedat Gülener, belediye yetkilisi olarak görev yaptığı dönemdeki denetim sorumluluğu nedeniyle hukuki süreçte ağır şekilde cezalandırılmıştır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.