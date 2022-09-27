Sedat Gezer kimdir? Şehit polis Sedat Gezer kimdir, nereli?

Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille polisevi önüne gelen teröristler, bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateş sırasında 2 polis memuru yaralandı, çıkan çatışmanın ardından bir terörist yakalandı. Saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. Sedat Gezer kimdir? Şehit polis Sedat Gezer kimdir?

ŞEHİT POLİS SEDAT GEZER KİMDİR?

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer'in, Mersin Tece Polesevi nizamiye noktasına yapılan saldırı sonucu ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.