Sedat Doğan kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Doğan kaç yaşında, nereli? Sedat Doğan biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Spor Hukukçusu Sedat Doğan oldu. Halk Tv konuğu Sedat Doğan kimdir ve Sedat Doğan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Sedat Doğan kimdir? Sedat Doğan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Spor Hukukçusu Sedat Doğan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Sedat Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sedat Doğan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Sedat Doğan kimdir? Sedat Doğan kaç yaşında, nereli? Sedat Doğan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SEDAT DOĞAN KİMDİR?

12 Ocak 1971, İstanbul doğumlu olan Sedat Doğan orta öğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitiminin ardından Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu oldu. Sedat Doğan; avukatlık ve danışmanlık, gayrimenkul geliştirme, enerji ve medya sektörlerinde icra kurulu üyelikleri yapmaktadır. Sedat Doğan İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ünal Aysal Başkanlığındaki (2011-2014) Galatasaray Spor Kulübünde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Galatasaray SK'nın UEFA 'da ki davalarında avukatlık yaptı.