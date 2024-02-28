Sedat Çelikel kimdir? CHP Düzce Belediye Başkan Adayı Sedat Çelikel kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Düzce Belediye Başkan adayı ise Sedat Çelikel oldu. Sedat Çelikel kimdir?Sedat Çelikel nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SEDAT ÇELİKEL KİMDİR?

Op. Dr. Sedat Çelikel, 1963 yılında doğmuştur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olduktan sonra Düzce'ye yerleşmiştir. Şu anda 61 yaşında olan Op. Dr. Sedat Çelikel, 37 yıldır doktorluk yapmaktadır.