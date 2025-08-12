35 yaşındaki başarılı hekim, İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nde görev yapıyordu ve 2019'da Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı kafilesinde takım doktoru olarak da yer almıştı. Ölüm nedeni henüz kesinleşmezken, soruşturma devam ediyor. Peki, Sedanur Bağdigen öldü mü, öldürüldü mü? İşte olayın detayları…

MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU DA YAPTI

Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen'in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİNDEN TAZİYE

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.