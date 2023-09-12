Seda Türkmen Yargı dizisine mi giriyor ve Yargı Can kimdir merak ediliyor. Sevilen ödüllü oyuncusu Seda Türkmen Yargı dizisine dahil oluyor mu soruları gündeme geliyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Peki, Seda Türkmen Yargı dizisine mi giriyor? Yargı Can kimdir?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimler alıyor. Seda Türkmen Yargı dizisinine mi giriyor ve Yargı Can kimdir soruları gündeme geliyor. Seda Türkmen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Seda Türkmen Yargı dizisine mi giriyor? Yargı Can kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SEDA TÜRKMEN YARGI DİZİSİNE Mİ GİRİYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Bilgin'in yönettiği, Sema Ergenekon'un ise yazdığı Ay Yapım imzalı dizin Uğur Aslan'ın oynadığı Eren komiserin sevgilisi Dilek ve ablası Filiz hikayeye geliyor. Dilek rolünü Seda Türkmen, abla Filiz rolünü ise Özlem Türay canlandıracak.

Türay, geçtiğimiz günlerde yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı ile görüşmüş ancak kadroya dahil olmamıştı.

YARGI DİLEK KİMDİR?

Yeni sezon çekimleri başlayan Yargı dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye son olarak Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu. Türkmen dizide komiser Eren'in kız arkadaşı Dilek'i, Türay da abla Filiz rolünü oynayacak.

SEDA TÜRKMEN KİMDİR?

Seda Türkmen (d. 9 Ocak 1987, İzmir) Türk oyuncudur. Adana Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü almıştır. Tiyatro alanında Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü sahibidir. 19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Bora Akkaş ile evlendi. Çift, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar.