İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Papatyam dizisi ile yaşamış; Hayatımın aşkı, Fatih Harbiye ve Annem Uyurken dizilerinde rol almıştır. Peki, Seda Türkmen kimdir, kaç yaşında? Seda Türkmen nereli? Seda Türkmen hayatı ve biyografisi nereli? İşte detaylar haberimizde...

SEDA TÜRKMEN KİMDİR?

Seda Türkmen, 14 Kasım 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Papatyam dizisi ile yaşamış; Hayatımın aşkı, Fatih Harbiye ve Annem Uyurken dizilerinde rol almıştır.

Seda Türkmen, Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Burcu karakterine hayat vermiştir. Seda Türkmen, 1.71 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Seda Türkmen'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Burcu Eren) (TV Dizisi)

2019 – Aslı Gibidir (Sinema Filmi)

2018 – Kelebekler (Sinema Filmi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Ajan) (Sinema Filmi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Tuba) (TV Dizisi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Sema) (TV Dizisi)

2016 – Sahipli (Hülya) (Sinema Filmi)

2015 – Yeni Hayat (TV Filmi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Ayşe) (TV Dizisi)

2015 – Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2013-2014 – Fatih Harbiye (Fahriye) (TV Dizisi)

2012 – Annem Uyurken (Derya) (TV Dizisi)

2009-2010 – Papatyam (Arzu) (TV Dizisi)