Seda Tripkolic - Ne Olur Gitme sözleri! 'Ne Olur Gitme' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Seda Tripkolic'in 'Ne Olur Gitme' şarkısı klibiyle birlikte Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ne Olur Gitme sözleri nelerdir? Seda Tripkolic - Ne Olur Gitme şarkı sözleri nedir?
Seda Tripkolic - Ne Olur Gitme şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Seda Tripkolic'e aittir.
SEDA TRİPKOLİC - NE OLUR GİTME ŞARKI SÖZLERİ
Bu muydu bizim bitmez aşkımız
Ah yanar kalbim ellerinde
Yok ki çare, gel gitme
Aşkımızı terk etme
Öldüm ben aşkından
Yok ki çare, gel gitme
Hayatımda görmedim ben
Böyle sevme, terk etme
***
Hayatımda tanımadım ben senin gibi sahte dolmaz gönüllerde
Yaşanır sevgilerde kahpe adın dilimde, mızrak kalbimde
İçtim yine sevgilim sana, şerefine değil şerefsizliğine
Eğildim yine önünde, gözlerim yaş doldu, ne olur gitme
***
Bu muydu bizim bitmez aşkımız
Ah yanar kalbim ellerinde
Yok ki çare, gel gitme
Aşkımızı terketme
Öldüm ben aşkından
Yok ki çare, gel gitme
Hayatımda görmedim ben
Böyle sevme, terketme
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