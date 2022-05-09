Seda Tripkolic - Ne Olur Gitme sözleri! 'Ne Olur Gitme' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Seda Tripkolic - Ne Olur Gitme şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Seda Tripkolic'e aittir.

SEDA TRİPKOLİC - NE OLUR GİTME ŞARKI SÖZLERİ

Bu muydu bizim bitmez aşkımız

Ah yanar kalbim ellerinde

Yok ki çare, gel gitme

Aşkımızı terk etme

Öldüm ben aşkından

Yok ki çare, gel gitme

Hayatımda görmedim ben

Böyle sevme, terk etme

***

Hayatımda tanımadım ben senin gibi sahte dolmaz gönüllerde

Yaşanır sevgilerde kahpe adın dilimde, mızrak kalbimde

İçtim yine sevgilim sana, şerefine değil şerefsizliğine

Eğildim yine önünde, gözlerim yaş doldu, ne olur gitme

***

Bu muydu bizim bitmez aşkımız

Ah yanar kalbim ellerinde

Yok ki çare, gel gitme

Aşkımızı terketme

Öldüm ben aşkından

Yok ki çare, gel gitme

Hayatımda görmedim ben

Böyle sevme, terketme

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