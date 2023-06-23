Seda Tripkolic - Kapılar Kapanır sözleri! 'Kapılar Kapanır' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Seda Tripkolic'in yeni şarkısı Kapılar Kapanır, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Seda Tripkolic - Kapılar Kapanır şarkı sözleri nelerdir? Seda Tripkolic - Kapılar Kapanır şarkısının sözleri sizlerle...
Seda Tripkolic - Kapılar Kapanır şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Seda Tripkolic'e aittir.
KAPILAR KAPANIR ŞARKI SÖZLERİ
Kapılar kapanır bir bir
Gelip gidenler de bilsin
Bu devran böyle mi kalacak
Sanma sen hep yeksin
***
Diye diye söylerler yalanlar
İnanma, uyma sen onlara
Şeytanı arıyorsan bak sofran da yanında paran da
Hep diyorlar yanındayım ama vuran vurana
***
Kapılar kapanır bir bir
Gelip gidenler de bilsin
Bu devran böyle mi kalacak
Sanma sen hep yeksin
***
Diye diye söylerler yalanlar
İnanma, uyma sen onlara
Şeytanı arıyorsan bak sofran da yanında paran da
Hep diyorlar yanındayım ama vuran vurana