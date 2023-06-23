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Seda Tripkolic - Kapılar Kapanır sözleri! 'Kapılar Kapanır' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Seda Tripkolic - Kapılar Kapanır sözleri! 'Kapılar Kapanır' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Seda Tripkolic'in yeni şarkısı Kapılar Kapanır, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Seda Tripkolic - Kapılar Kapanır şarkı sözleri nelerdir? Seda Tripkolic - Kapılar Kapanır şarkısının sözleri sizlerle...

Seda Tripkolic - Kapılar Kapanır şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Seda Tripkolic'e aittir.

KAPILAR KAPANIR ŞARKI SÖZLERİ

Kapılar kapanır bir bir

Gelip gidenler de bilsin

Bu devran böyle mi kalacak

Sanma sen hep yeksin

***

Diye diye söylerler yalanlar

İnanma, uyma sen onlara

Şeytanı arıyorsan bak sofran da yanında paran da

Hep diyorlar yanındayım ama vuran vurana

***

Kapılar kapanır bir bir

Gelip gidenler de bilsin

Bu devran böyle mi kalacak

Sanma sen hep yeksin

***

Diye diye söylerler yalanlar

İnanma, uyma sen onlara

Şeytanı arıyorsan bak sofran da yanında paran da

Hep diyorlar yanındayım ama vuran vurana

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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