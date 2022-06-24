Seda Tosun kimdir? Seda Tosun hayatı ve biyografisi! Seda Tosun kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seda Tosun merak konusu oldu. İşte Seda Tosun hakkında merak edilen Seda Tosun kimdir, Seda Tosun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEDA TOSUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Nisan 1990 (32 yaşında), İstanbul Boy: 1,78 m Eşi: Eymen Adal (e. 2018–2020) 1990 yılında İstanbul'da doğan Seda Tosun, Aydın Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Balayı isimli film ile adını duyuran Seda Tosun, bu filmde başrol oynadı. Şimdi ise Kertenkele Yeniden Doğuş'ta Gizem karekterine hayat veriyor.

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