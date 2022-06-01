Seda Sayan tokat olayı! (VİDEO) Murat Havvanur'a tokat attı! - Haberler

Seda Sayan tokat videosu merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 7. kez evlenen Seda Sayan'ın hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Sabahın Sultanı isimli programında beklenmedik bir olay yaşandı. Murat isimli konuk, canlı yayında tartıştığı Havvanur'a şiddet uyguladı. Murat Havvanur'a tokat attı! İşte Seda Sayan tokat olayı videosu haberimizde...

SEDA SAYAN TOKAT OLAYI

Seda Sayan'ın hafta içi her gün ekrana gelen programında bir kadına şiddet uygulandı. Seda Sayan'ın canlı yayında yaşanan kadına şiddete sessiz kalması ise seyircilerin tepkisini çekti.

MURAT HAVVANUR'A TOKAT ATTI

Aile içinde yaşanan bir sorunu çözmeye çalışan Seda Sayan'ın canlı yayında Murat ve Havvanur ikilisi arasında tartışma yaşandı. Tansiyonun yükseldiği anda Murat, Havvanur'a canlı yayında tokat attı. Kadına şiddetin yaşandığı esnada Seda Sayan sessiz kalırken yayına ara verildi. Olayın ardından Murat, canlı yayında görünmezken Havvanur, açıklamalarına devam etti.

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