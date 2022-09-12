Star tv ekranlarının sevilen programı Seda Sayan Sabahın Sultanı izleyici tarafından merakla takip ediliyor. Star tv'nin gündüz kuşağı programı olan Seda Sayan Sabahın Sultanı haftaiçi her gün ekranlara geliyor. Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Seda Sayan Sabahın Sultanı programı büyük izleyici kitlesine hakim. İzleyiciler ise Seda Sayan Sabahın Sultanı ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Seda Sayan ne zaman, saat kaçta başlıyor? Star tv yayın akışı!

Gündüz kuşağı programlarından olan Sabahın Sultanı Seda Sayan büyük izleyici kitlesine hakim. Haftaiçi her gün ekranlara gelen program seyircilerin büyük ilgisini çekiyor. Merak edilen konulardan biri ise Seda Sayan Sabahın Sultanı ne zaman yayınlandığı. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı programda heyecan dolu anlar yaşanıyor. Peki, Seda Sayan Sabahın Sultanı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Star TV yayın akışı!

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Star Tv ekranlarıda yayınlanan Seda Sayan Sabahın Sultanı haftaiçi her gün saat 09:45'te seyirci ile buluşuyor.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'nin en güvenilir ismi, özü sözü bir, 7'den 70'e herkesin sevgilisi Seda Sayan, ekranlara bomba gibi dönüyor. Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'', hafta içi her gün canlı yayınla ekrana geliyor. Seda Sayan; tüm enerjisiyle, ünlü konuklarıyla sabah kuşağında özlenen günleri geri getiriyor. Dopdolu bir içerikle, hayatın içinden hikayelerle, sürpriz konuklarla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getiriyor. 23 Ağustos Pazartesi günü Star TV'de Tekrar yayın hayatına başladı.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer 30 Aralık 1962 İstanbul, bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu. Son olarak, Star TV'de yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programını sunuyor.