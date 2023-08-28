Seda Sayan ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı yeni sezon hangi günler, saat kaçta yayınlanacak?
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Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın televizyon programı 'Sabahın Sultanı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Program hangi günler ve saatlerde yayınlanacak? Tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Seda Sayan ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı yeni sezon hangi günler, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...
Sabahın Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyordu. Sabahın Sultanı programının yeni sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Seda Sayan hangi gün, saat kaçta? soruları araştırılmaktadır. Peki, Seda Sayan ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı yeni sezon hangi günler, saat kaçta yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezonu 28 Ağustos Pazartesi günü başlamıştır.
SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Sabahın Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında saat 09.45'te izleyicisiyle buluşacaktır.