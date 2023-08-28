Seda Sayan ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı yeni sezon hangi günler, saat kaçta yayınlanacak?

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın televizyon programı 'Sabahın Sultanı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Program hangi günler ve saatlerde yayınlanacak? Tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Seda Sayan ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı yeni sezon hangi günler, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...