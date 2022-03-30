Seda Sayan ne dedi? Seda Sayan mücevher sözleri nedir? - Haberler

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Seda Sayan ne dedi? Seda Sayan mücevher sözleri nedir?

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Seda Sayan ne dedi? Seda Sayan mücevher sözleri nedir?

Katıldığı bir mücevher fuarında "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı" şeklinde bir açıklama yapan Seda Sayan'a sosyal medyadaki tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Peki, Seda Sayan ne dedi? Seda Sayan mücevher sözleri ne?

Seda Sayan, katıldığı bir mücevher fuarındaki açıklamaları ile gündem oldu. Kendisini "Mücevher kadını" olarak atfeden ünlü şarkıcı, kadınların mücevhere ulaşmasının ve alım gücünün kolaylaştığını savundu. Seda Sayan mücevher sözleri nedir? Seda Sayan ne dedi?

SEDA SAYAN NE DEDİ?

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan, "Çağlar evlilik teklif ederken tam tur bir yüzük taktı. Onun dışındakileri ben aldım. Senelerin Seda'sıyım, bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler, kimde olacak? Takıya düşkünlüğüm malum. Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı" ifadelerini kullandı.

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