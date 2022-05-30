Seda Sayan Melek Mosso'ya ne dedi? Seda Sayan Melek Mosso açıklaması ne? - Haberler

Şarkıcı Melek Mosso, 3 Haziran'da Isparta Gül Festivali'nde konser verecekti. Bazı dernekler Melek Mosso'nun ahlaksızlığa özendirdiğini iddia edip tepki gösterince konser iptal edilmişti. Gelişme sorası Seda Sayan'dakonu ile ilgili açıklama yaparken Seda Sayan Melek Mosso'ya ne dedi? Seda Sayan Melek Mosso açıklaması ne, merak edildi.

SEDA SAYAN MELEK MOSSO'YA NE DEDİ?

POSTA'ya konuşan Seda Sayan "Ben zaten haftanın 5 günü çalışıyorum. Bazen havalimanında öğreniyorum konser yerini. Melek kardeşimle ilgili araştırma yaptım. Isparta Belediyesi'nin sanatına ya da kadınlığına değil, bir konserinde kadınlarla ilgili yaptığı parmak işaretine tepki gösterdiğini öğrendim. O hareketi videodan izledim. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz" dedi.

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