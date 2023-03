Seda Sayan 10 ay önce yedinci evliliğini kendisi gibi müzisyen Çağlar Ökten'le yaptı. Ünlü çiftin son dönemlerde boşanacağı haberleri gündem oldu. Peki, Seda Sayan boşanıyor mu? Seda Sayan Çağlar Ökten boşanıyor mu?

SEDA SAYAN BOŞANIYOR MU?

Ünlü çiftin boşanacağına yönelik iddialar sonrası Seda Sayan paylaşım yaptı. Sayan, "Her gün 'boşanıyorlar' yazıyorlar bizim için. Olsun… Nazar çıkar! Ama ben sana her gün aşık uyanıyorum. Yazık! Benim ailem alıştı bu tarz haberlere de… 24 Nisan'da bir sene olacak. Biz daha birbirimize sesimizi yükseltmedik. Gerçekten nazar gözüyle bakıyorum ben buna. Ben her gün kocama daha aşık uyanıyorum" dedi.