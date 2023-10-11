Seda Sayan hafta içi her gün Star Tv kanalında ekranlara geliyor. Seda Sayan programında yer alan Ayşe merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Seda Sayan Ayşe İnstagram hesabı ne sorusu araştırılmaktadır. Peki, Seda Sayan Ayşe İnstagram hesabı ne? Sabahın Sultanı Ayşe kimdir, soyadı ne? Seda Sayan Ayşe TikTok hesabı ne? Detaylar haberimizde...

SEDA SAYAN PROGRAMI HAFTA İÇİ HER GÜN!

Ekranların fenomen programı, sabahların vazgeçilmezi, bir televizyon klasiği Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezonuyla bomba gibi dönüyor! Sürpriz ve heyecanın yeni sezonda da devam edeceği program 22 Ağustos Pazartesi Star'da canlı yayınla başlıyor. Bugüne dek birçok çifti evlendiren, aileleri ikna eden, yuvalar kuran efsane programda hem yeni hikayeler yer alacak, hem de destanlaşan aşk hikayelerinin devamı gelecek. Yeni yuvaların kurulmaya devam edeceği programda aksiyonun ardı arkası kesilmeyecek! Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği isimler Havvanur-Murat, Emre-Nurgül… Kahramanlarımızın hikayeleri kaldığı yerden devam edecek mi? Yoksa her şey sil baştan mı yazılacak? Sabahın Sultanı Seda Sayan'da fenomen haline gelen, aşk hikayeleriyle ekranların vazgeçilmezi olan isimler merak edilenleri canlı yayında anlatacak. Çarpıcı gelişmeler tüm gerçekliğiyle ekrana gelecek. Suların bir türlü durulmadığı Emre ve Nurgül aşkında neler oluyor? Aileler bir araya gelebildi mi? Nurgül, Emre'nin nişan teklifini kabul edecek mi? Yoksa inatlaşma ve gurur bu aşkın sonu mu olacak? Hepsi ve daha fazlası Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yeni bölümlerinde yer alacak.