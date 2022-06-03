Seda Sayan ayrıldı mı? (STAR) Seda Sayan ne zaman dönecek? - Haberler

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SEDA SAYAN AYRILDI MI?

Sedaya Sayan programı bugün canlı yayınlanmadı. Yeni bölümü ile ekrana gelen program derleme sahnelerle ekrana geldi. Yeni bölümün nasıl olacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'nin en güvenilir ismi, özü sözü bir, 7'den 70'e herkesin sevgilisi Seda Sayan, ekranlara bomba gibi dönüyor. Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'', hafta içi her gün canlı yayınla ekrana geliyor.

Seda Sayan ; tüm enerjisiyle, ünlü konuklarıyla sabah kuşağında özlenen günleri geri getiriyor. Dopdolu bir içerikle, hayatın içinden hikayelerle, sürpriz konuklarla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getiriyor. 23 Ağustos Pazartesi günü Star TV'de yayın hayatına başladı.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sabahın Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün sabah saat 09:45 'de Star TV'de başlıyor.

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