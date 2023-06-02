Seda Sarıbaş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Seda Sarıbaş kimdir?

Seda Sarıbaş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Seda Sarıbaş yemin etti mi? merak ediliyor. Meclis yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Seda Sarıbaş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Seda Sarıbaş yemin etti mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Seda Sarıbaş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Seda Sarıbaş yemin etti mi?

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Seda Sarıbaş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Seda Sarıbaş yemin etti mi? soruları araştırılıyor. Seda Sarıbaş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Seda Sarıbaş yemin etti mi? Detaylar haberimizdedir…

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEDA SARIBAŞ KİMDİR?